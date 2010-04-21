Артем Дзюба: «Впервые испытал те же эмоции, что и на ЧМ. Сегодня я самый счастливый на свете»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче с «Краснодаром» (3:2), в котором он оформил дубль.

– Это самый сумасшедший матч, в котором вы участвовали?

– Во-первых, хочу сказать спасибо всем партнерам, мы сегодня продемонстрировали командный дух. По ощущениям испытал то, что было на чемпионате мира. Вот честно, наконец-то. Я боялся, что не испытаю эти эмоции после чемпионата мира, но сегодня их испытал.

Я обожаю этот стадион, честно. Обожаю этот газон, эту атмосферу. В Краснодаре мой любимый стадион – так и есть. Есть наш стадион, который с крышей. Я его обожаю, потому что он нас спасает. Такие матчи. Они в открытый футбол играют, мы в открытый футбол играем. Это самое главное.

Я всегда говорил, что сейчас стараюсь все положить на командные действия, поэтому много злых и недобрых людей меня... Я очень благодарен всем тем, кто в меня верил. Очень много людей: и девчонок, и ребят, и близких. Вот сегодня много друзей приехало на этот матч. И вот, блин, если честно, испытал те эмоции, которые испытал после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

А в целом сейчас очень важна следующая игра. Очень важно после таких эмоций, после такого матча. И уже рядом с «Динамо» игра, мы им там проиграли. Нужно максимально собрать все эмоции, потому что все в наших руках. Главное – не потерять очки. Если мы потеряем очки с «Динамо» – эта победа будет насмарку.

Я сегодня самый счастливый человек на свете.

– Вы сегодня забили 50-й и 51-й голы за «Зенит».

– Я знаю, мне говорили, много кто, что давно не мог забить. Хоть и нефарт, но я верил, продолжал работать, близкие, семья моя всегда говорили мне, что «такое испытание для тебя, нужно уметь подстроиться под команду». Мне нелегко было, но в целом я очень счастлив сейчас. Буду дальше продолжать работать. Неважно, кто забивает, главное – набирать очки, – сказал Дзюба.

Хочется стереть себе память и пересмотреть «Краснодар» – «Зенит». Это новая классика РПЛ