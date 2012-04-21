Мурад Мусаев: «Краснодару» уже трудно бороться за чемпионство. Основная задача – попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о поражении от (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков, они гнали вперед, заполнили весь стадион. Была открытая игра, где-то действовали чересчур авантюрно. Игра шла почти без пауз, на это интересно смотреть. Несмотря на силу соперника, мы не отошли от того, во что играем обычно. Расстроило, что не смогли добиться положительного результата, но ребята отдали все что могли, ни к кому нет претензий.

– снова подвели угловые. Нет ли ощущения, что над ними надо систематически и стратегически пересматривать работу?

– Нет. Посмотрите, сколько у «Зенита» игроков, которые хорошо играют головой. У нас нет Ивановича, Ракицкого, Азмуна, Дзюбы. Эти люди – одни из лучших по игре вверху в России, любой команде с ними нелегко.

У нас есть нехватка высоких игроков – это стиль нашей команды. В моменте с голом Дзюба продавил Мартыновича, но Дзюба может продавить любого защитника. Конечно, мы должны работать и становиться лучше.

– В какой мере повлияли кадровые проблемы?

– Кадровые проблемы очень серьезно влияют на то, что происходит после Нового года. Мы не можем рассчитывать на Каборе, Ари и Ольссона. Это большие потери. Плюс на следующий матч еще мы потеряли Шапи и Перейру.

– Первые 20 минут «Зенит» полностью смял «Краснодар». Почему?

– Это третья игра такая. С «Крыльями» мы действовали закрепощенно, только после удаления стали играть гораздо лучше. То же самое было с «Динамо», не получалась игра, а в последние 10 минут мы создали три момента и могли вырвать победу. Я думаю, каждый игрок хочет стать чемпионом, наверное, этот момент чересчур сказывается. Сейчас команде это не идет на пользу.

– Какие теперь расклады в борьбе за чемпионство?

– За чемпионство уже трудно [бороться]. Основная задача – попасть в Лигу чемпионов.

– Все решающие матчи команда проиграла на последних минутах. Морально это не добьет команду?

– Думаю, что нет.

– Точно в этом уверены? Это тенденция?

– Как я могу быть точно в этом уверен, если каждая игра – это отдельная игра? Я не могу вам сказать, как сложатся оставшиеся шесть игр. Если бы я знал, я бы работал где-то в букмекерской конторе, ставил ставки и был бы очень богатым человеком. Как я могу быть уверенным или неуверенным?

– Как оцените игру Уткина? Какие были еще варианты в центре в связи со всеми потерями?

– Много вариантов не было. Можно было бы использовать Классона внутри, а на фланге Скопинцева, Шапи или Стоцкого. Мы решили не тасовать людей по позициям, чтобы Уткин оставался на своей позиции, тем более он неплохо вышел с «Динамо». Конечно, ему не хватает игр такого уровня, но все, что мы сейчас делаем с молодыми игроками, идет в их и нашу копилку, – сказал Мусаев.