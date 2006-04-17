Тренер «Аякса»: «Сперва мы пережили бурю, а во втором тайме у «Ювентуса» не получалась игра»

Главный тренер Эрик тен Хаг поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1, первая игра – 1:1).

«Эта игра совершенно непохожа на ту, что была в Мадриде. В начале была битва, много физической борьбы.

Мы были хорошо организованы, но нам нужно было пережить бурю. Было всего несколько моментов, в которых что-то не сработало.

Во втором тайме у не получалась игра, и на поле стали появляться свободные зоны. Тогда мы получили возможность больше играть в футбол и создали 3-4 железных момента.

Нам, вероятно, следовало пораньше решить исход матча, но так получилось, что пришлось ждать стандарта, чтобы забить победный мяч», – сказал тренер.

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