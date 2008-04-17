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    «Аякс» первым обыграл «Реал» и «Юве» в гостях в одном еврокубковом сезоне

    Теги высшая лига Голландия Аякс Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов рекорды Эрик тен Хаг Футбол

    «Аякс» обыграл «Ювентус» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 1:1).

    Голландский клуб установил рекорд, став первым, кому удалось в течение одного еврокубкового сезона обыграть в гостях «Реал» и «Ювентус».

    С мадридской командой «Аякс» встречался на стадии 1/8 финала. Первая игра в Амстердаме завершилась вничью (1:1), а в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» был разгромлен (4:1).

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