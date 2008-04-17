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    Массимилиано Аллегри: «Аякс» был великолепен во 2-м тайме. Если пропускаешь случайный гол, появляется страх»

    Теги Аякс Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Массимилиано Аллегри Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:2, первая игра – 1:1).

    «Мы хорошо выглядели в первом тайме, хоть и немного безумно распоряжались мячом, когда отбирали его.

    Футбол жесток, и если ты пропускаешь случайный гол, появляется страх. Мы должны были подойти ко второму тайму по-другому. «Аякс» полностью заслужил результат и выход в полуфинал.

    Я был уверен, что мы по-другому проведем второй тайм, но этого не произошло. Нужно снять шляпу перед «Аяксом» и отдать им должное за великолепный второй тайм.

    Не будем забывать, что эта команда несколько лет назад играла в финале Лиги Европы.

    Наша проблема в том, что мы раскрылись. Не хватило терпения, чтобы сыграть в свой футбол, учитывая имеющиеся у нас варианты усиления игры со скамейки запасных», – сказал Аллегри.

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