Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Зинедин Зидан: «Реал» может и будет играть лучше в следующем сезоне»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Леганес Футбол

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1).

    – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.

    Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а «Леганес» дома не пропускает много.

    Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше.

    В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.

    – Как вам сезон Бензема?

    – Он проводит хороший сезон, особенно если судить по голам. Его голы многое нам дают. Он фантастический игрок.

    – На него как-то влияют слухи?

    – Не знаю, вам следует спросить у него. Карим привык к слухам, он не изменится из-за них. Он хорошо играет на команду, мы рады, – сказал Зидан.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться