Зинедин Зидан: «Реал» может и будет играть лучше в следующем сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура с «Леганесом» (1:1).

– Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.

Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а дома не пропускает много.

Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше.

В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.

– Как вам сезон Бензема?

– Он проводит хороший сезон, особенно если судить по голам. Его голы многое нам дают. Он фантастический игрок.

– На него как-то влияют слухи?

– Не знаю, вам следует спросить у него. Карим привык к слухам, он не изменится из-за них. Он хорошо играет на команду, мы рады, – сказал Зидан.