Валерий Карпин: «Понимаю, как играет «Спартак», но зачем мне объяснять? Это работа аналитиков, блогеров»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над (2:1) заявил, что понимает, как играет московский клуб, но не стал объяснять.

– Вы сказали, что выглядит не так, как при Каррере. При этом в понедельник ваш коллега Игорь Шалимов заметил, что не понимает, как сейчас играют красно-белые. А вы понимаете?

– Да. Причем нельзя сказать, что «Спартак» всегда одинаков – в матчах с «Ахматом» и ЦСКА футбол москвичей оказался совершенно разным.

– Но что же у «Спартака» главное?

– Мне зачем объяснять? Главное – довести это до своих футболистов, а не оглашать на всю страну. Подобное – работа аналитиков, блогеров, — сказал Карпин.

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