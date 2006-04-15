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    Сульшер об игре с «Барсой»: «Уступаем 0:1, перерыв. Если это матч с обилием голов, наши шансы выше»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Алексис Санчес Барселона Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о предстоящей игре с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 0:1).

    «Для Санчеса, который играл в «Барселоне», это важный вечер. Кода он на поле, он старается доказать свою состоятельность. Надеюсь, он сможет здорово завершить этот сезон.

    Мы играем матчи, к которым «МЮ» привык. Знаем, что должны играть лучше и превзойти самих себя. Если дать время на работу с мячом форвардам вроде Суареса и Месси, будет плохо.

    Воспоминания о финале ЛЧ-1999 прекрасны, море эмоций. Я выходил на поле «Камп Ноу» единственный раз. Но я нечасто возвращаюсь к тому вечеру. Мне не терпится увидеть, можем ли мы играть лучше против «Барселоны».

    Я думаю лишь о том, чтобы забить достаточно голов и не дать забить  сопернику. Пока мы уступаем 0:1, сейчас перерыв. Но если это матч с обилием голов, то наши шансы выше.

    В футболе всякое случается. Если мы не пропустим, то останемся в игре. Знаем, что мы можем забивать со стандартов – мы мощнее игроков «Барселоны». Но и защищаться нам нужно хорошо.

    Я не возражаю против гола на 93-й минуте. Мы должны быть лучше готовы, должны идти вперед. Наша вера крепка, у каждого есть свои таланты и способности.

    В игре с «ПСЖ» мы видели, что способны на камбэк против сильной команды. В первом матче мы заснули всего на секунду, хотя соперник больше владел мячом.

    Исторически «Барселона» лучшая, но если мы отдадим все силы, будем более собраны... Словом, концентрация – ключевой момент», – сказал Сульшер.

    Сульшер не нашел в гугле, почему ответная игра с «Барсой» во вторник. Мы сделали это за него

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