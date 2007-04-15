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    Марко Трабукки: «Федун хотел видеть Еременко в «Спартаке», но решение об уходе принял тренер»

    Теги Спартак Ростов Леонид Федун Роман Еременко премьер-лига Россия Марко Трабукки Олег Кононов Футбол

    Марко Трабукки, агент полузащитника «Ростова» Романа Еременко, рассказал об уходе своего клиента из «Спартака» этой зимой.

    «Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался.

    А Леонид Арнольдович [Федун] в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи.

    В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации», – сказал Трабукки.

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