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    Томас Тухель: «Проигрывать «Лиллю» 1:5 в таких обстоятельствах абсолютно нормально. У нас осталось 13-14 игроков»

    Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция травмы Томас Тухель Футбол

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о поражении от «Лилля» (1:5) в матче, в котором парижане могли оформить чемпионство.

    «Конечно, проиграть «Лиллю» 1:5 при таких обстоятельствах – это нормально. Что ненормально – это то, что мы выиграли так много матчей с таким небольшим количеством игроков.

    Мусса Диаби и Тило Керер не могли играть – они болели (оба вышли на замену в первом тайме из-за травм партнеров – прим. Sports.ru). Не знаю, кто будет играть в гостях с «Нантом», у нас осталось 13-14 игроков.

    Нам не хватает слишком многих футболистов, но об этом никто не говорит. Мы потеряли Лассана Диарра и Адриена Рабьо, в то время как Неймар, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Маркиньос и Тиаго Силва не играли неделями. Сейчас еще и Тома Менье травму получил.

    Никто ничего об этом не говорит, потому что мы продолжаем побеждать. Люди думают, что выпускать Хуана Берната десяткой нормально, а больные футболисты должны играть. Да, скажу президенту, что ситуация не лучшая», – сказал Тухель.

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