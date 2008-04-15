Томас Тухель: «Проигрывать «Лиллю» 1:5 в таких обстоятельствах абсолютно нормально. У нас осталось 13-14 игроков»

Главный тренер Томас Тухель поделился мыслями о поражении от «Лилля» (1:5) в матче, в котором парижане могли оформить чемпионство.

«Конечно, проиграть «Лиллю» 1:5 при таких обстоятельствах – это нормально. Что ненормально – это то, что мы выиграли так много матчей с таким небольшим количеством игроков.

Мусса Диаби и Тило Керер не могли играть – они болели (оба вышли на замену в первом тайме из-за травм партнеров – прим. Sports.ru). Не знаю, кто будет играть в гостях с «Нантом», у нас осталось 13-14 игроков.

Нам не хватает слишком многих футболистов, но об этом никто не говорит. Мы потеряли Лассана Диарра и Адриена Рабьо, в то время как Неймар, Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария, Маркиньос и Тиаго Силва не играли неделями. Сейчас еще и Тома Менье травму получил.

Никто ничего об этом не говорит, потому что мы продолжаем побеждать. Люди думают, что выпускать Хуана Берната десяткой нормально, а больные футболисты должны играть. Да, скажу президенту, что ситуация не лучшая», – сказал Тухель.