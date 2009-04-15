Евгений Фролов: «Пусть Фернандес посмотрит на Сутормина, у которого на ноге следы от его бутс»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов после победы над ЦСКА (3:2) в РПЛ прокомментировал удаление защитника армейцев за вторую желтую карточку, показанную за фол против форварда .

— Фернандес жестко раскритиковал решение судьи.

— Ну, пусть Марио посмотрит на Сутора [Сутормин], у которого на ноге следы от его бутс.

— Не показалось, что игра оказалась слишком жесткой?

— Да, была нормальная, жесткая, мужская игра. Все по делу.

— У был какой-то особый настрой играть так жестко?

— А у ЦСКА был настрой жестко играть? У всех был один-единственный настрой — побеждать.

— Все-таки казалось, что ваша команда фолила слишком часто...

— А ЦСКА не фолил? Можете зайти в нашу раздевалку и посмотреть на наших ребят, у которых ноги разбиты в кровь. Просто мы не заостряли на этом внимание.

Нашей задачей было удержать победный счет, а ЦСКА в каждом эпизоде протестовал, ссылаясь на судейство, – сказал Фролов.