Президент «Ростова»: «Мы с Карпиным в ближайшие пять лет хотели бы стать чемпионами России»

Президент Арташес Арутюнянц рассказал о целях клуба.

«Я с детства мечтаю, чтобы «Ростов» стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.

В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз.

Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.

Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто», — сказал Арутюнянц.

После 23 туров текущего сезона РПЛ дончане занимают 6-е место.