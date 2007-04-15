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    Президент «Ростова»: «Мы с Карпиным в ближайшие пять лет хотели бы стать чемпионами России»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Арташес Арутюнянц Футбол

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о целях клуба.

    «Я с детства мечтаю, чтобы «Ростов» стал чемпионом России, а мечты должны сбываться. Данный возможный успех будет зависеть от многих факторов: везения, удачи, игроков и тренерского штаба.

    В ближайшие пять лет с Карпиным мы бы хотели стать чемпионами России. У нас хороший союз.

    Переговоры с Карпиным были несложными, мы провели три встречи по шесть-семь часов. Досконально все изучили и проговорили.

    Главное условие Карпина? Его не было. Договорились, что работаем честно и открыто», — сказал Арутюнянц.

    После 23 туров текущего сезона РПЛ дончане занимают 6-е место.

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