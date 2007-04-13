Артист, озвучивавший Тириона, будет диктором на матче «Ростов» – «Спартак»

Диктором на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – будет заслуженный артист России Михаил Черняк.

Черняк среди прочего известен тем, что озвучил героя сериала «Игра престолов» Тириона Ланнистера в России («Амедиа»).

Матч «Ростов» – пройдет 14 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Голос Тириона Ланнистера на «Ростов Арене»!



Диктором матча «Ростов» – «Спартак» будет заслуженный артист России Михаил Черняк.



Именно его голосом говорил бесстрашный Тирион Ланнистер в российском переводе сериала (А-Медиа).



Игра близко! pic.twitter.com/r5ALrzQwjV — Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.

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