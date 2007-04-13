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    Артист, озвучивавший Тириона, будет диктором на матче «Ростов» – «Спартак»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия телевидение Ростов-Арена Футбол

    Диктором на матче 23-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» будет заслуженный артист России Михаил Черняк.

    Черняк среди прочего известен тем, что озвучил героя сериала «Игра престолов» Тириона Ланнистера в России («Амедиа»).

    Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 14 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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