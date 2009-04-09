Безбородов назначен на матч «Ростов» – «Спартак», Карасев – на игру «Енисея» с «Уфой»

назначил судей на матчи 23-го тура чемпионата России.

Сергей Карасев вернулся после травмы и проведет первый матч в 2019 году.

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» –

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

13 апреля (суббота)

– «Уфа»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Роман Сафьян (Москва).

«Арсенал» –

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

– «Оренбург»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

«Ахмат» – «Локомотив»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» – «Краснодар»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

«Зенит» – «Анжи»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Спартак»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).