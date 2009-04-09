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    Безбородов назначен на матч «Ростов» – «Спартак», Карасев – на игру «Енисея» с «Уфой»

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    РФС назначил судей на матчи 23-го тура чемпионата России.

    Сергей Карасев вернулся после травмы и проведет первый матч в 2019 году.

    12 апреля (пятница)

    «Крылья Советов» – «Рубин»

    Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    13 апреля (суббота)

    «Енисей» – «Уфа»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Роман Сафьян (Москва).

    «Арсенал» – «Урал»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    ЦСКА – «Оренбург»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Еськов (Москва).

    «Ахмат» – «Локомотив»

    Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    14 апреля (воскресенье)

    «Динамо» – «Краснодар»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

    «Зенит» – «Анжи»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

    «Ростов» – «Спартак»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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