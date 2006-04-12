Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не согласовали из-за формулировки

Московский парк Сокольники не стал принимать митинг в поддержку форварда Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мероприятие не согласовано, не будет его. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», – заявил заместитель директора по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев.

Причиной, как утверждается, стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: «Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева».

По словам организатора митинга Игоря Шумилина, парк отказался проводить мероприятие при любом формате, в том числе при изменении формулировки.

«Побеседовал с ними. Было сказано, что парк Сокольники боится проводить данное мероприятие, будут выставлять завтра и послезавтра шесть батальонов ОМОНа и никого не пускать в парк», – сказал Шумилин.