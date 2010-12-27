Кулибали подвергся расистским оскорблениям в игре с «Интером». «Наполи» просил остановить матч

«Наполи» уступил (0:1) в 18-м туре чемпионата Италии.

Защитник неаполитанцев был удален в этом матче за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.

После игры главный тренер Карло Анчелотти заявил, что Кулибали был раздражен, поскольку весь матч подвергался расистским оскорблениям.

В адрес защитника с трибун доносились обезьяньи уханья.

«Была странная атмосфера. Мы три раза просили судей остановить игру. Три раза диктор делал объявления по стадиону.

Кулибали был явно раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжился.

Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех или пяти объявлений по стадиону? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля.

Нам засчитают техническое поражение, но мы готовы к этому. Это плохо для итальянского футбола», – сказал Анчелотти.