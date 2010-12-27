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    Кулибали подвергся расистским оскорблениям в игре с «Интером». «Наполи» просил остановить матч

    Теги Интер Карло Анчелотти серия А Италия происшествия болельщики Наполи Калиду Кулибали Футбол

    «Наполи» уступил «Интеру» (0:1) в 18-м туре чемпионата Италии.

    Защитник неаполитанцев Калиду Кулибали был удален в этом матче за саркастические аплодисменты в адрес арбитра.

    После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что Кулибали был раздражен, поскольку весь матч подвергался расистским оскорблениям.

    В адрес защитника с трибун доносились обезьяньи уханья.

    «Была странная атмосфера. Мы три раза просили судей остановить игру. Три раза диктор делал объявления по стадиону.

    Кулибали был явно раздражен. Обычно он очень спокоен и профессионален. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжился. 

    Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После четырех или пяти объявлений по стадиону? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля.

    Нам засчитают техническое поражение, но мы готовы к этому. Это плохо для итальянского футбола», – сказал Анчелотти.

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