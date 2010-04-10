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    Массимо Каррера: «У меня огромное желание тренировать. Рассмотрю варианты за пределами Италии»

    Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Массимо Каррера Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих планах на будущее.

    «Сложно сказать. Я жду наилучшее со всех сторон предложение. У меня огромное желание, но на данный момент ничего нет.

    Работа в Италии возможна, но я ничего не исключаю. Я готов к приключениям даже за рубежом. Все зависит от важности проекта.

    Как я провожу сейчас свободное время? Смотрел много матчей по ТВ, часто приходил на стадион.

    Откровенно говоря, больше всего меня зацепила «Аталанта». Ее матчи очень зрелищны», – сказал Каррера.

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