Массимо Каррера: «У меня огромное желание тренировать. Рассмотрю варианты за пределами Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих планах на будущее.
«Сложно сказать. Я жду наилучшее со всех сторон предложение. У меня огромное желание, но на данный момент ничего нет.
Работа в Италии возможна, но я ничего не исключаю. Я готов к приключениям даже за рубежом. Все зависит от важности проекта.
Как я провожу сейчас свободное время? Смотрел много матчей по ТВ, часто приходил на стадион.
Откровенно говоря, больше всего меня зацепила «Аталанта». Ее матчи очень зрелищны», – сказал Каррера.