Семин о штрафном «Зенита»: «Согласен, мяч попал от живота в руку, но за что Чорлука получил карточку?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против (1:1).

– Во втором тайме игра пошла веселее, что изменилось в перерыве?

– Смотря с чьей стороны веселее. С нашей – да. Мы стали иметь преимущество, стали больше играть с мячом, больше комбинировать, но мало били по воротам.

Решающий пас шел чужому, и периодически получали контратаку. А в целом игра, наверное, ничейная.

Игра была напряженная, игроки старались. Может быть, у нас все-таки не хватило силенок после кубкового матча.

– Когда Фернандеш будет готов провести полный матч?

– Сейчас не могу сказать. Есть неделя, сейчас мы отдохнем после двух тяжелых игр. У нас будет два выходных, а дальше все проанализируем.

– Как вам показалось со скамейки, мог отбить мяч после удара Ракицкого со штрафного?

– Достаточно сложный удар. Но этот штрафной, который назначили… Ну я согласен, пускай, мяч попал от живота в руку, но за что [судья Сергей Иванов] желтую карточку хоть дал [ ], вот это мне непонятно, – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».