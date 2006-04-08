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    Семин о штрафном «Зенита»: «Согласен, мяч попал от живота в руку, но за что Чорлука получил карточку?»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Ведран Чорлука Гильерме Сергей Сергеевич Иванов Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    – Во втором тайме игра пошла веселее, что изменилось в перерыве?

    – Смотря с чьей стороны веселее. С нашей – да. Мы стали иметь преимущество, стали больше играть с мячом, больше комбинировать, но мало били по воротам.

    Решающий пас шел чужому, и периодически получали контратаку. А в целом игра, наверное, ничейная.

    Игра была напряженная, игроки старались. Может быть, у нас все-таки не хватило силенок после кубкового матча.

    – Когда Фернандеш будет готов провести полный матч?

    – Сейчас не могу сказать. Есть неделя, сейчас мы отдохнем после двух тяжелых игр. У нас будет два выходных, а дальше все проанализируем.

    – Как вам показалось со скамейки, Гильерме мог отбить мяч после удара Ракицкого со штрафного?

    – Достаточно сложный удар. Но этот штрафной, который назначили… Ну я согласен, пускай, мяч попал от живота в руку, но за что [судья Сергей Иванов] желтую карточку хоть дал [Ведрану Чорлуке], вот это мне непонятно, – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».

    Прогнозы Генича

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