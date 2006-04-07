Чемпионат Испании. Трансляция. «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» одолел «Эйбар»

В 31-м туре примеры встречались два лидера чемпионата. «Барселона» победила «Атлетико» (2:0), который с середины первого тайма играл вдесятером.

«Реал Мадрид» одолел «Эйбар» (2:1). «Валенсия» уступила «Райо Вальекано» (0:2).

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матчей в прямом эфире.

Чемпионат Испании

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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