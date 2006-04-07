Чемпионат Испании. Трансляция. «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» одолел «Эйбар»

В 31-м туре примеры встречались два лидера чемпионата. «Барселона» победила «Атлетико» (2:0), который с середины первого тайма играл вдесятером.
«Реал Мадрид» одолел «Эйбар» (2:1). «Валенсия» уступила «Райо Вальекано» (0:2).
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матчей в прямом эфире.
Чемпионат Испании
31-й тур
- Дата проведения
- 6 апреля, 14.00, «Монтиливи»
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Жирона –
Буну, Порро (Рамальо, 88), Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранель, Понс (Дуглас Луис, 65), Порту, Гарсия, Лосано (Робертс, 60), Стуани.
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Эспаньол –
Лопес, Росалес, Налдо, Эрмосо, Лопес (Педроса, 90), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 90), Санчес, Дардер, У Лэй (Пуадо, 76), Иглесиас.
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон, Модрич (Васкес, 76), Вальверде, Иско (Браим Диас, 90), Бэйл (Кроос, 77), Бензема, Асенсио.
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Эйбар –
Дмитрович, Де Бласис, Паулу Оливейра, Рамис (Орельяна, 54), Хосе Анхель, Альварес, Кардона (Пенья, 72), Эскаланте, Жордан, Кукурелья (Шарлес, 84), Энрик.
- Предупреждение:
- Паулу Оливейра (21).
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Ба, Гальвес (Веласкес, 82), Тито, Суарес, Бебе (Агбо, 73), Посо, Эмбарба, Морено (Гарсия, 66), де Томас.
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Валенсия –
Нето, Ронкалья (Васс, 81), Габриэл, Диакаби, Гайя, Ферран Торрес (Гедеш, 60), Парехо, Кондогбиа, Черышев, Санти Мина, Родриго (Гамейро, 60).
- Предупреждения:
- де Томас (14), Ферран Торрес (29), Гальвес (55), Ронкалья (76), Диакаби (84).
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 84), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 80).
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Атлетико –
Облак, Арьяс (Корреа, 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 88), Сауль, Гризманн, Диего Коста.
- Предупреждения:
- Парти (27), Хименес (28), Годин (29), Сауль (71), Пике (74), Лангле (78), Суарес (86).
- Удаление:
- Диего Коста (28).
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.00, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 18, пенальти Кальери.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Дуарте, Эли, Лагуардиа, Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес, Инуи, Кальери, Бастон.
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Леганес –
Куэльяр, Сильва, Сиовас, Тарин, Бустинса, Перес, Эрасо, Сабин Мерино, Гумбау, Ньом, Брэйтуэйт.
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.15, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.45, «Бенито Вильямарин»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.