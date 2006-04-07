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    Чемпионат Испании. Трансляция. «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» одолел «Эйбар»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Райо Вальекано Эйбар Жирона Уэска Леганес Футбол

    В 31-м туре примеры встречались два лидера чемпионата. «Барселона» победила «Атлетико» (2:0), который с середины первого тайма играл вдесятером.

    «Реал Мадрид» одолел «Эйбар» (2:1). «Валенсия» уступила «Райо Вальекано» (0:2).

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матчей в прямом эфире.

    Чемпионат Испании

    31-й тур

    Жирона – Эспаньол 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    6 апреля, 14.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 59 Дардер, 1:1 – 80, пенальти Стуани, 1:2 – 89, автогол Буну.
    ЖиронаБуну, Порро (Рамальо, 88), Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранель, Понс (Дуглас Луис, 65), Порту, Гарсия, Лосано (Робертс, 60), Стуани.
    ЭспаньолЛопес, Росалес, Налдо, Эрмосо, Лопес (Педроса, 90), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 90), Санчес, Дардер, У Лэй (Пуадо, 76), Иглесиас.
    Предупреждения:
    Лопес (24), Стуани (35), Гранель (43), Понс (58), Санчес (62), Дуглас Луис (73), Рамальо (90).

     

    Реал Мадрид – Эйбар 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Кардона, 1:1 – 59 Бензема, 2:1 – 81 Бензема.
    Реал МадридНавас, Одриосола, Варан, Начо, Регилон, Модрич (Васкес, 76), Вальверде, Иско (Браим Диас, 90), Бэйл (Кроос, 77), Бензема, Асенсио.
    ЭйбарДмитрович, Де Бласис, Паулу Оливейра, Рамис (Орельяна, 54), Хосе Анхель, Альварес, Кардона (Пенья, 72), Эскаланте, Жордан, Кукурелья (Шарлес, 84), Энрик.
    Предупреждение:
    Паулу Оливейра (21).

    Райо Вальекано – Валенсия 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 19.30, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32 де Томас, 2:0 – 90 Суарес.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Ба, Гальвес (Веласкес, 82), Тито, Суарес, Бебе (Агбо, 73), Посо, Эмбарба, Морено (Гарсия, 66), де Томас.
    ВаленсияНето, Ронкалья (Васс, 81), Габриэл, Диакаби, Гайя, Ферран Торрес (Гедеш, 60), Парехо, Кондогбиа, Черышев, Санти Мина, Родриго (Гамейро, 60).
    Предупреждения:
    де Томас (14), Ферран Торрес (29), Гальвес (55), Ронкалья (76), Диакаби (84).

    Барселона – Атлетико 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 85 Суарес, 2:0 – 86 Месси.
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 84), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 80).
    АтлетикоОблак, Арьяс (Корреа, 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 88), Сауль, Гризманн, Диего Коста.
    Предупреждения:
    Парти (27), Хименес (28), Годин (29), Сауль (71), Пике (74), Лангле (78), Суарес (86).
    Удаление:
    Диего Коста (28).

    Алавес – Леганес 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    7 апреля, 13.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 18, пенальти Кальери.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Дуарте, Эли, Лагуардиа, Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес, Инуи, Кальери, Бастон.
    ЛеганесКуэльяр, Сильва, Сиовас, Тарин, Бустинса, Перес, Эрасо, Сабин Мерино, Гумбау, Ньом, Брэйтуэйт.
    Предупреждения:
    Бустинса (17), Эрасо (19).

     

    Хетафе – Атлетик
    Дата проведения
    7 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Севилья
    Дата проведения
    7 апреля, 17.15, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика

    Леванте – Уэска
    Дата проведения
    7 апреля, 19.30, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

    Сельта – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    7 апреля, 19.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

    Бетис – Вильярреал
    Дата проведения
    7 апреля, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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