Адвокат о деле Кокорина и Мамаева: «Домашний арест был бы адекватной мерой пресечения»

Адвокат Максим Пашков поделился ожиданиями от сегодняшнего слушания по делу о возможном продлении срока содержания под стражей для форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

– Возможно такое, что Кокорин-младший и Мамаев получат реальные сроки за избиение водителя, а Кокорин-старший за Пака получит условное наказание?

– Это решит суд. Могу лишь выразить надежду на то, что все обвиняемые сделают правильные выводы из этой ситуации.

– Еще один момент: Кокорин якобы оскорбил Пака по национальному признаку. Подобные факты являются отягчающим обстоятельством?

– Подобные моменты суд может расценить как разжигание межнациональной розни. И это всегда хуже для обвиняемого. Но, опять же, мы не знаем, был ли этот мотив и доказан ли он следствием.

– Ваш прогноз – все они получат реальные сроки?

– Отвечу так: я не завидую судье, потому что, какое бы он ни принял решение, его будут винить, что он вынес не тот вердикт – либо это будет общественность, либо сторона обвиняемых.

Очень надеюсь, что этот приговор будет достоянием общественности. Учитывая резонанс дела, выписан он будет точно как надо.

– В среду суд будет рассматривать продление их ареста. Удивитесь, если их оставят в СИЗО?

– Не удивлюсь. Это следует из логики развития событий. Хотя, на мой взгляд, мера пресечения в виде заключения под стражу должна применяться очень избирательно и основательно.

Насколько знаю, следствие по этому делу закончено, а сами обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. То есть помешать сбору доказательств они не смогут по причине того, что все уже найдено. Поэтому, на мой взгляд, домашний арест на сегодняшний день был бы адекватной мерой пресечения.

– Если им все-таки изменят меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, то смогут ли они посещать тренировки своих команд или спортивный зал?

– Такие ограничения определяет суд. В моей практике было дело, когда суд запретил обвиняемому общаться исключительно со свидетелями по делу, а со всеми остальными – ради бога.

Так вот: к нему приходили друзья, и чувствовал он себя замечательно. Приходил сотрудник ФСИН, смотрел, что свидетелей нет. А что он еще может сделать? Ничего не нарушено, – сказал Пашков.

Адвокат Мамаева: «Надеюсь, весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых»