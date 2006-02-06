Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Адвокат Мамаева: «Надеюсь, весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился ожиданиями от сегодняшнего слушания по делу о возможном продлении срока содержания под стражей для его клиента, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы.

    Надеюсь, что завтра [6 февраля] что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но все бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых», — сказал Бушманов.

    Адвокат Мамаева: «Обвиняемые не должны находиться под арестом из-за бездействия следствия»

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей