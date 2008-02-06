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    Суд решает, оставить ли Кокорина и Мамаева в СИЗО. Онлайн начнется в 12:00

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Заседание назначено на 12:00.

    Если ходатайство будет удовлетворено, футболисты останутся под стражей до 8 апреля.

    Sports.ru проведет онлайн-трансляцию заседания.

    Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои»: 8 октября футболисты приняли участие в драках в Москве. Меру пресечения уже продлевали на два месяца, на данный момент срок ареста игроков – до 8 февраля.

    Оставят ли Кокорина и Мамаева в СИЗО еще на два месяца? Онлайн

    Это лучший друг Кокорина. Он собирает видео в его поддержку и отправляет посылки с едой

    Кокорин дешевеет на 1,2 млн евро в месяц, Мамаев – на 0,5. Мы узнали, откуда берутся эти цифры

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