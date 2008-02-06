Суд решает, оставить ли Кокорина и Мамаева в СИЗО. Онлайн начнется в 12:00

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Заседание назначено на 12:00.

Если ходатайство будет удовлетворено, футболисты останутся под стражей до 8 апреля.

Sports.ru проведет онлайн-трансляцию заседания.

Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои»: 8 октября футболисты приняли участие в драках в Москве. Меру пресечения уже продлевали на два месяца, на данный момент срок ареста игроков – до 8 февраля.

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