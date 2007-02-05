Солари о том, что «Барсе» помогают с календарем: «Надеюсь, что нет, но это странно»

Главный тренер Сантьяго Солари прокомментировал информацию о недовольстве календарем в преддверии матчей Кубка Испании против «Барселоны».

Журналисты задали вопрос специалисту о том, помогает ли Ла Лига «Барсе».

«Надеюсь, что нет, хотя это как минимум странно.

Мы не устанавливаем календарь, этим занимается руководство . Мы просто должны выйти на поле и выложиться», – сказал Солари.

В мадридским клубе считают, что Ла Лига несправедливо к ним отнеслась, потому что «Барса» перед обоими матчами полуфинала получает дополнительные сутки отдыха.

«Реал» недоволен Ла Лигой из-за того, что перед обоими матчами с «Барселоной» у них на сутки отдыха меньше