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    Солари о том, что «Барсе» помогают с календарем: «Надеюсь, что нет, но это странно»

    Теги Сантьяго Солари Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал информацию о недовольстве календарем в преддверии матчей Кубка Испании против «Барселоны».

    Журналисты задали вопрос специалисту о том, помогает ли Ла Лига «Барсе».

    «Надеюсь, что нет, хотя это как минимум странно.

    Мы не устанавливаем календарь, этим занимается руководство Ла Лиги. Мы просто должны выйти на поле и выложиться», – сказал Солари.

    В мадридским клубе считают, что Ла Лига несправедливо к ним отнеслась, потому что «Барса» перед обоими матчами полуфинала получает дополнительные сутки отдыха.

    «Реал» недоволен Ла Лигой из-за того, что перед обоими матчами с «Барселоной» у них на сутки отдыха меньше

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