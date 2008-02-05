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    «Реал» недоволен Ла Лигой из-за того, что перед обоими матчами с «Барселоной» у них на сутки отдыха меньше

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании календарь Футбол

    «Реал» недоволен календарем чемпионата Испании в свете матчей 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

    В мадридским клубе считают, что Ла Лига несправедливо к ним отнеслась, потому что «Барса» перед обоими матчами полуфинала получает дополнительные сутки отдыха.

    Так, первый полуфинал состоится 6 февраля в Каталонии и начнется в 23:00 по московскому времени. «Барселона» перед этой игрой поделила очки с «Валенсией» (2:2) в Ла Лиге. Матч начался в 20:30 по Москве 2 февраля.

    «Реал» же разгромил «Алавес» (3:0), но игра состоялась 3 февраля и началась в 22:45 по московскому времени – более чем на сутки позже. За это расписание несет ответственность именно лига.

    Похожая история произойдет и перед ответной игрой в Кубке, которая запланирована на 27 февраля в Мадриде. «Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» 24 февраля (матч начнется в 18:15), а «Реал» – на день позже в гостях у «Леванте», и игра начнется в 22:45.

    Стоит отметить, что перед ответным класико у «Реала» не будет матча посреди недели, а «Барселона» в Лиге чемпионов встретится с «Лионом».

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