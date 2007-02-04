Абель Эрнандес: «Гончаренко сильнее Гаттузо как тренер в плане человеческих отношений и тактики»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил главного тренера с Дженнаро Гаттузо, под руководством которого играл в .

– Один из 10 ваших тренеров в «Палермо» - . Самый жесткий в карьере?

– Точно такой же, как и во время игры в футбол. Гаттузо только-только закончил карьеру и был совсем молодым тренером. К сожалению, они не сошлись характерами с президентом - оба были достаточно вспыльчивые. Поэтому спустя четыре месяца Дзампарини его уволил.

Видели, как недавно на тренировке он сделал подкат? В «Палермо» он тоже постоянно играл с нами в футбол и чуть не вырывал ноги. Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты.

– Гончаренко можно сравнить с Гаттузо по жесткости?

– Пожалуй, да. Но Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии, – сказал Эрнандес.