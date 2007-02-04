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    Абель Эрнандес: «Гончаренко сильнее Гаттузо как тренер в плане человеческих отношений и тактики»

    Теги ЦСКА Палермо Дженнаро Гаттузо премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Абель Эрнандес Футбол

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил главного тренера Виктора Гончаренко с Дженнаро Гаттузо, под руководством которого играл в «Палермо»

    – Один из 10 ваших тренеров в «Палермо» - Дженнаро Гаттузо. Самый жесткий в карьере?

    – Точно такой же, как и во время игры в футбол. Гаттузо только-только закончил карьеру и был совсем молодым тренером. К сожалению, они не сошлись характерами с президентом - оба были достаточно вспыльчивые. Поэтому спустя четыре месяца Дзампарини его уволил.

    Видели, как недавно на тренировке «Милана» он сделал подкат? В «Палермо» он тоже постоянно играл с нами в футбол и чуть не вырывал ноги. Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты.

    – Гончаренко можно сравнить с Гаттузо по жесткости?

    – Пожалуй, да. Но Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии, – сказал Эрнандес.

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