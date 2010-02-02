Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Ему отказали в заключении сделки

Нападающий «ПСЖ» предстанет перед судом по обвинению в коррупции и мошенничестве.

Национальный суд Испании, разбирающий уголовные дела национального и международного масштаба, отклонил последнюю попытку 26-летнего бразильца урегулировать дело и избежать судебного разбирательства.

Неймар входит в число лиц, обвиняемых в коррупции и мошенничестве при переходе игрока из в «Барселону». В частности, обвиняемым инкриминируется умышленное завышение суммы трансфера до 83 миллионов евро.

Ответчиками по этому делу выступают сам Неймар, его отец, их семейная компания N&N Consultoria, экс-президент «Барселоны» Сандро Росель, нынешний президент каталонцев и президент .

Иск был подан компанией DIS, которой принадлежали 40% прав на игрока и которая полагает, что получила не все деньги, так как реальная сумма трансфера была скрыта.

В октябре сообщалось, что грозит шесть лет тюрьмы в рамках этого дела.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года он перешел в за 222 миллиона евро.