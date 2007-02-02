Тибо Куртуа: «Барселона» уже потратила вдвое больше, чем получила за Неймара»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о трансферной политике «Барселоны» в последнее время.
«Нам не нужно смотреть на другие клубы, нам нужно следить за собой. Мы строим новую команду.
Кто знает, вдруг другие клубы будут испытывать проблемы из-за финансового фэйр-плей?
Если вы обратите внимание, «Барселона» уже потратила в два раза больше, чем получила за Неймара. Возможно, скоро им снова придется продавать игроков», – сказал Куртуа.
«Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция на Sports.ru начнется в 20:30