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    Тибо Куртуа: «Барселона» уже потратила вдвое больше, чем получила за Неймара»

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Неймар Тибо Куртуа финансовый фэйр-плей Футбол

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о трансферной политике «Барселоны» в последнее время.

    «Нам не нужно смотреть на другие клубы, нам нужно следить за собой. Мы строим новую команду.

    Кто знает, вдруг другие клубы будут испытывать проблемы из-за финансового фэйр-плей?

    Если вы обратите внимание, «Барселона» уже потратила в два раза больше, чем получила за Неймара. Возможно, скоро им снова придется продавать игроков», – сказал Куртуа.

    «Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция на Sports.ru начнется в 20:30

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