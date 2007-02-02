Тибо Куртуа: «Барселона» уже потратила вдвое больше, чем получила за Неймара»

Голкипер Тибо Куртуа поделился мыслями о трансферной политике «Барселоны» в последнее время.

«Нам не нужно смотреть на другие клубы, нам нужно следить за собой. Мы строим новую команду.

Кто знает, вдруг другие клубы будут испытывать проблемы из-за финансового фэйр-плей?

Если вы обратите внимание, уже потратила в два раза больше, чем получила за . Возможно, скоро им снова придется продавать игроков», – сказал Куртуа.

«Барселона» – «Валенсия». Прямая трансляция на Sports.ru начнется в 20:30