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    ЦСКА интересуется защитником исландского «Валюра» Сигурбьорнссоном

    Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия возможные трансферы Валюр высшая лига Исландия Эйдур Сигурбьорнссон Футбол

    Защитник исландского «Валюра» Эйдур Сигурбьорнссон попал в сферу интересов ЦСКА.

    28-летний исландец может заменить Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, сообщает Sport24.ru.

    Сигурбьорнссон выступал в чемпионате Швеции, втором норвежском и третьем немецком дивизионах. 

    В прошлом сезоне он стал чемпионом Исландии в составе «Валюра» и был признан лучшим центральным защитником чемпионата.

    11 января этого года Сигурбьорнссон дебютировал за сборную Исландии в товарищеском матче против Швеции. 

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