ЦСКА интересуется защитником исландского «Валюра» Сигурбьорнссоном

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Сигурбьорнссон попал в сферу интересов ЦСКА.
28-летний исландец может заменить Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, сообщает Sport24.ru.
Сигурбьорнссон выступал в чемпионате Швеции, втором норвежском и третьем немецком дивизионах.
В прошлом сезоне он стал чемпионом Исландии в составе «Валюра» и был признан лучшим центральным защитником чемпионата.
11 января этого года Сигурбьорнссон дебютировал за сборную Исландии в товарищеском матче против Швеции.