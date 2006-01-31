ЦСКА интересуется защитником исландского «Валюра» Сигурбьорнссоном

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Сигурбьорнссон попал в сферу интересов .

28-летний исландец может заменить Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, сообщает Sport24.ru.

Сигурбьорнссон выступал в чемпионате Швеции, втором норвежском и третьем немецком дивизионах.

В прошлом сезоне он стал чемпионом Исландии в составе и был признан лучшим центральным защитником чемпионата.

11 января этого года Сигурбьорнссон дебютировал за сборную Исландии в товарищеском матче против Швеции.