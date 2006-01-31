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    «СДЗД»: «Зенит» не купит Акунью зимой и может вернуться к кандидатуре Скопинцева

    Теги Зенит Ростов высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия агенты Дмитрий Скопинцев Маркос Акунья Футбол

    Защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдет в «Зенит» этой зимой, утверждает «Спорт день за днем».

    Клубы согласовали переход, но агенты 27-летнего аргентинца в последний момент решили улучшить условия сделки, что послужило причиной для прекращения переговоров.

    Ранее «Бока» предложила 15 миллионов евро за Акунью, а агент игрока заявил, что сейчас еще ничего не решено.

    Cообщаетcя, что «Зенит» может вернуться к кандидатуре защитника Дмитрия Скопинцева, за которого «Ростов», как сообщалось, требовал 6 миллионов евро.

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