«СДЗД»: «Зенит» не купит Акунью зимой и может вернуться к кандидатуре Скопинцева

Защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдет в этой зимой, утверждает «Спорт день за днем».

Клубы согласовали переход, но агенты 27-летнего аргентинца в последний момент решили улучшить условия сделки, что послужило причиной для прекращения переговоров.

Ранее «Бока» предложила 15 миллионов евро за Акунью, а агент игрока заявил, что сейчас еще ничего не решено.

Cообщаетcя, что «Зенит» может вернуться к кандидатуре защитника Дмитрия Скопинцева, за которого «Ростов», как сообщалось, требовал 6 миллионов евро.