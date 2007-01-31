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    Станислав Черчесов: «Хотим сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге»

    Теги Зенит Станислав Черчесов Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Газпром Арена (Крестовский) квалификация Евро-2020 Р-Спорт Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что матч отбора на Евро-2020 с Бельгией может пройти на «Газпром Арене».

    «Хотим сыграть матч с бельгийцами 20 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену.

    Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо. Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть.

    Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед», – сказал Черчесов.

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