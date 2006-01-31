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    Маурицио Сарри: «Пока «Челси» не освоил даже основы моего футбола»

    Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение от «Борнмута» (0:4).

    «У нас есть проблемы, в первую очередь, с психологией. Мы посчитали, что освоили определенный игровой стиль, но на самом деле это совсем не так, и поэтому мы расплачиваемся за последствия.

    Мы провели хороший первый тайм, но пропустили сразу после перерыва, после чего перестали действовать как команда. Мы перестали атаковать и обороняться как команда, все действовали индивидуально.

    Не понимаю, почему так произошло, потому что у нас было еще 45 минут, и мы могли бы выправить ситуацию, если бы сохранили концентрацию.

    Игуаин может еще сильно прибавить. Сейчас он не в лучшей форме, возможно, потому, что играл не так много, отвлекшись на трансферную ситуацию, а также из-за болей в спине. В ближайшие недели он может сильно прибавить.

    Пока мы еще не освоили даже большинство базовых моментов [моей игры]. Нужно работать над базисом и основами моего футбола, и только после этого мы будем стараться вносить изменения», – сказал Сарри.

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