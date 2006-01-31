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    «Челси» проиграл с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года

    Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурицио Сарри Футбол

    «Челси» проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.

    Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года (от «Ливерпуля» со счетом 1:5).

    «Синие» проиграли три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате.

    Борнмут – Челси 4:0 (0:0, 4:0)
    Дата проведения
    30 января, 22.45, «Дин Корт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 47 Кинг, 2:0 – 63 Брукс, 3:0 – 74 Кинг, 4:0 – 90 Дэниэлс.
    БорнмутБоруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Мифем, 90), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Айб, 68), Кинг.
    ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро (Виллиан, 61), Игуаин (Жиру, 65), Азар.
    Предупреждение:
    Серман (72).
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