«Челси» проиграл с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года

«Челси» проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.
Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года (от «Ливерпуля» со счетом 1:5).
«Синие» проиграли три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от «Арсенала» (0:2) в чемпионате.
- Дата проведения
- 30 января, 22.45, «Дин Корт»
-
Борнмут –
Боруц, Клайн, Кук, Аке, Смит, Станислас (Мифем, 90), Гослинг, Серман, Фрэйзер (Дэниэлс, 90), Брукс (Айб, 68), Кинг.
-
Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро (Виллиан, 61), Игуаин (Жиру, 65), Азар.
- Предупреждение:
- Серман (72).