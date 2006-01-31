«Челси» проиграл с разницей в 4 мяча в АПЛ впервые с 1996 года

проиграл «Борнмуту» (0:4) в матче 24-го тура английской премьер-лиги.

Для лондонского клуба это всего второе поражение с разницей в четыре мяча в АПЛ и первое – с сентября 1996 года (от со счетом 1:5).

«Синие» проиграли три последних гостевых матчах с общим счетом 0:7 – до этого были поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке лиги и от (0:2) в чемпионате.