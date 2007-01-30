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    Сантьяго Солари: «Реал» – лучший клуб прошлого века и в истории футбола» 

    Теги Сантьяго Солари Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал решение Пепа Гвардиолы, возглавляющего «Ман Сити», не включать мадридский клуб в свой топ лучших команд десятилетия.

    – Гвардиола выбрал топ-3 лучших команд последнего десятилетия, но «Реала» среди них не было...

    – Я думаю, что это сделано преднамеренно.

    Мы не собираемся бороться за одно десятилетие, когда «Реал» – лучший клуб прошлого века и в истории футбола.

    «Реал» также лучший клуб последнего десятилетия. И это потому, что этот клуб никогда никого не недооценивает, в любой ситуации, – сказал Солари.

    Ранее Гвардиола назвал три лучшие команды за последнее десятилетие. В топ каталонского специалиста вошли «Ювентус», «Бавария» и «Барселона».

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