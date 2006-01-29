Моуринью прилетит в Москву на несколько дней по контракту с Russia Today

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о предстоящем визите тренера в Россию.

«Тут совсем скоро в Москву пожалует на несколько дней сам Жозе Моуриньо.

Нет-нет, не подумайте, что кто-то из российских клубов хочет провести предварительные переговоры с Жозе.

Все просто: дело в прошлогоднем контракте португальца с Russia Today.

По нему, Моуриньо должен несколько раз посетить Россию и побывать в студиях канала. Два раза уже были во время летнего турнира, пришла пора еще одной встречи.

Так что переговоров с футбольными клубами у Моуринью не намечено. Хотя всякое же может быть?! Или наши клубы уже не способны удивить футбольную Европу размахом амбиций?!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Кажется, Моуринью получит от Russia Today больше 1 млн фунтов. Всего за 5 дней