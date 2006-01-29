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    Моуринью прилетит в Москву на несколько дней по контракту с Russia Today

    Теги Жозе Моуринью телевидение Нобель Арустамян Футбол

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил о предстоящем визите тренера Жозе Моуринью в Россию.

    «Тут совсем скоро в Москву пожалует на несколько дней сам Жозе Моуриньо.

    Нет-нет, не подумайте, что кто-то из российских клубов хочет провести предварительные переговоры с Жозе.

    Все просто: дело в прошлогоднем контракте португальца с Russia Today.

    По нему, Моуриньо должен несколько раз посетить Россию и побывать в студиях канала. Два раза уже были во время летнего турнира, пришла пора еще одной встречи.

    Так что переговоров с футбольными клубами у Моуринью не намечено. Хотя всякое же может быть?! Или наши клубы уже не способны удивить футбольную Европу размахом амбиций?!» – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Кажется, Моуринью получит от Russia Today больше 1 млн фунтов. Всего за 5 дней

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