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    Маргарита Симоньян: «Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия телевидение ЧМ-2018

    Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась касательно зарплаты главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью за его работу в качестве эксперта на ЧМ-2018.

    Португалец станет экспертом российского телеканала на 5 дней во время ЧМ-2018. По информации британских медиа, за это он получит 1 миллион фунтов.

    «Ставлю двойку за креативность.

    Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками», – заявила Симоньян.

    Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами на матчи турнира.

    Кажется, Моуринью получит от Russia Today больше 1 млн фунтов. Всего за 5 дней

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