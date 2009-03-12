Маргарита Симоньян: «Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру»

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась касательно зарплаты главного тренера Жозе Моуринью за его работу в качестве эксперта на .

Португалец станет экспертом российского телеканала на 5 дней во время ЧМ-2018. По информации британских медиа, за это он получит 1 миллион фунтов.

«Ставлю двойку за креативность.

Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками», – заявила Симоньян.

Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках телеканала, посвященных ЧМ-2018, а также делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами на матчи турнира.

Кажется, Моуринью получит от Russia Today больше 1 млн фунтов. Всего за 5 дней