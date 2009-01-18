«Спортинг» не согласился включить Краневиттера в сделку по Акунье

продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу левого защитника .

По информации A Bola, петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов.

отклонил это предложение, рассчитывая получить за игрока сразу 20 миллионов.

Кроме того, «Зенит» предлагал включить в сделку полузащитника , но также получил отказ.

В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку.

На ЧМ-2018 в России он провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.