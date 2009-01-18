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    «Спортинг» не согласился включить Краневиттера в сделку по Акунье

    Теги Зенит высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Маркос Акунья Матиас Краневиттер Футбол

    «Зенит» продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу левого защитника Маркоса Акуньи

    По информации A Bola, петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов.

    «Спортинг» отклонил это предложение, рассчитывая получить за игрока сразу 20 миллионов. 

    Кроме того, «Зенит» предлагал включить в сделку полузащитника Матиаса Краневиттера, но также получил отказ.

    В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку.

    На ЧМ-2018 в России он провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.

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