«Спортинг» не согласился включить Краневиттера в сделку по Акунье

«Зенит» продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу левого защитника Маркоса Акуньи.
По информации A Bola, петербургский клуб предложил 16 миллионов евро и бонусы в размере 4 миллионов.
«Спортинг» отклонил это предложение, рассчитывая получить за игрока сразу 20 миллионов.
Кроме того, «Зенит» предлагал включить в сделку полузащитника Матиаса Краневиттера, но также получил отказ.
В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку.
На ЧМ-2018 в России он провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.