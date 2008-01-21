Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает за Акунью 16 млн евро, «Спортинг» требует 20. Переговоры в тупике»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров со «Спортингом» по трансферу защитника Маркоса Акуньи.

«На данный момент «Зенит» и зашли в тупик в переговорах.

«Зенит» предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, «Спортинг» требует 20 миллионов плюс 4.

C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем», – сообщил Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может оформить трансфер Акуньи на этой неделе.