Член ФФУ: «Ракицкий ничего не нарушил. Вопрос вызова в сборную решит тренерский штаб»

Член исполкома Федерации футбола Украины Сергей Макаров прокомментировал будущее защитника Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил.

Могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.

Переход в – это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться.

Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», – сказал Макаров.

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