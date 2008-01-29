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    Член ФФУ: «Ракицкий ничего не нарушил. Вопрос вызова в сборную решит тренерский штаб»

    Теги Зенит сборная Украины по футболу премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия ФФУ Ярослав Ракицкий ТАСС Футбол

    Член исполкома Федерации футбола Украины Сергей Макаров прокомментировал будущее защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

    «Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил.

    Могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

    Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды. 

    Переход в «Зенит» – это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться.

    Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», – сказал Макаров.

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