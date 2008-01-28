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    «ПСЖ» хочет сегодня объявить о трансфере Паредеса

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может сегодня стать игроком «ПСЖ».

    Клуб из Парижа хочет вечером официально объявить о трансфере 24-летнего аргентинца, сообщает Paris United.

    Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Сообщалось, что Паредес подпишет контракт на 4,5 года и возьмет себе 8-й номер.

    Вчера стало известно о том, что оформление сделки затягивается из-за того, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» заново обсуждает комиссионные с агентами Паредеса.

    «Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    «Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты

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