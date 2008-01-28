«ПСЖ» хочет сегодня объявить о трансфере Паредеса

Полузащитник Леандро Паредес может сегодня стать игроком «ПСЖ».

Клуб из Парижа хочет вечером официально объявить о трансфере 24-летнего аргентинца, сообщает Paris United.

Ранее клубы договорились о трансфере Паредеса за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Сообщалось, что Паредес подпишет контракт на 4,5 года и возьмет себе 8-й номер.

Вчера стало известно о том, что оформление сделки затягивается из-за того, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» заново обсуждает комиссионные с агентами Паредеса.

«Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в июле 2017 года за 23 миллиона евро. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Зенит» прилично заработает на Паредесе – даже с учетом зарплаты