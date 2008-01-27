Альваро Мората: «Я начинал в «Атлетико». Люди, знающие мою историю, понимают, что это значит для меня»

Нападающий Альваро Мората прокомментировал предстоящий переход в «Атлетико».

Испанец ночью прилетел в Мадрид, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт с .

О переходе

«Я очень рад начать этот новый этап в моей карьере. Я ждал этого момента.

Мне все еще нужно пройти медицинское обследование.

Не могу дождаться, когда пройду тесты и начну тренироваться с товарищами по команде».

О том, что выступал за «Реал»

«Люди, которые всегда были рядом со мной, знают, что я чувствую и какие чувства будут у меня завтра, а также как я пережил последние несколько дней. Я очень счастлив.

Это нормально, что у других людей есть свое мнение, но я знаю, что мне нужно делать.

Я начинал в «Атлетико», и люди, знающие мое происхождение и откуда я родом, понимают, что это значит для меня.

Прошлое – это прошлое, и мы не можем его изменить.

Я очень горжусь тем, что я сделал, и надеюсь, что завтра все пройдет гладко», – сказал Мората.

«Атлетико», предположительно, арендует Морату на 18 месяцев за 7,5 млн евро.