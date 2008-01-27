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    Альваро Мората: «Я начинал в «Атлетико». Люди, знающие мою историю, понимают, что это значит для меня»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Альваро Мората Футбол

    Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал предстоящий переход в «Атлетико».

    Испанец ночью прилетел в Мадрид, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт с «Атлетико».

    О переходе

    «Я очень рад начать этот новый этап в моей карьере. Я ждал этого момента.

    Мне все еще нужно пройти медицинское обследование.

    Не могу дождаться, когда пройду тесты и начну тренироваться с товарищами по команде».

    О том, что выступал за «Реал» 

    «Люди, которые всегда были рядом со мной, знают, что я чувствую и какие чувства будут у меня завтра, а также как я пережил последние несколько дней. Я очень счастлив.

    Это нормально, что у других людей есть свое мнение, но я знаю, что мне нужно делать.

    Я начинал в «Атлетико», и люди, знающие мое происхождение и откуда я родом, понимают, что это значит для меня.

    Прошлое – это прошлое, и мы не можем его изменить.

    Я очень горжусь тем, что я сделал, и надеюсь, что завтра все пройдет гладко», – сказал Мората. 

    «Атлетико», предположительно, арендует Морату на 18 месяцев за 7,5 млн евро.

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