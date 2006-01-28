Futbol Arena: «Спартак» отказался продать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 млн евро

Нападающий «Спартака» Зе Луиш интересен не только «Фенербахче».
По информации Futbol Arena, африканца хочет приобрести «Галатасарай». Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но «Спартак» отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.
«Галатасарай» еще раз попытается купить Зе Луиша и продолжит переговоры со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать Зе Луиша и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.
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