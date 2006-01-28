Futbol Arena: «Спартак» отказался продать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 млн евро

Нападающий Зе Луиш интересен не только «Фенербахче».

По информации Futbol Arena, африканца хочет приобрести . Стамбульцы предлагали за него 7,5 миллиона евро, но отказал. Отмечается, что красно-белые не будут рассматривать предложения меньше 10 миллионов евро.

«Галатасарай» еще раз попытается купить и продолжит переговоры со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продавать и Луиса Адриано, об уходе которых регулярно сообщают турецкие и бразильские медиа.

«Спартак»: «Рассчитываем на Зе Луиша и Адриано, причем не только в нынешнем сезоне»

Леонид Федун: «Спартак» не собирается продавать Зе Луиша и Адриано. Болельщики могут быть спокойны»