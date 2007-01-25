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    Леонид Федун: «Спартак» не собирается продавать Зе Луиша и Адриано. Болельщики могут быть спокойны»

    Теги Спартак Леонид Федун Луис Адриано премьер-лига Россия Зе Луиш Наиль Умяров Максим Глушенков Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее окно. 

    – Почему только два новичка? А Наиль Умяров и Глушенков? Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.

    – Можете развеять слухи, которые ходят относительно Зе Луиша и Луиса Адриано?

    – В межсезонье журналистам делать нечего, вот они придумывают и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений, и мы не собираемся их продавать. На них стоит высокая выкупная цена, а дешевле мы не собираемся продавать.

    Так что болельщики могут быть спокойны, как минимум еще несколько лет они у нас будут играть, – сказал Федун.

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