Карим Бензема: «Люди требуют от нападающих голов, но я «девятка» с душой «десятки»

Нападающий «Реала» подвел итоги матча с «Эспаньолом» (4:2).

– Это ваш лучший матч в сезоне?

– Я не знаю. Я стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, ассистировать партнерам и немного всего другого. Люди требуют от нападающих голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».

– Команда прогрессирует?

– Мы следуем этому пути и продолжим в том же духе, с этим же задором. Нам нужно в каждом матче доказывать, что мы лучше.

Да, сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нам нужно доказывать, что мы лучшие. У нас всех есть футбол, потому что мы .

С каждым годом становится все сложнее. Соперники сильны, и нам нужно крепко держаться,– ответил Бензема, показывая в камеру руку с повязкой.

Лукас Васкес: «Бензема – лучшая «девятка» в мире»