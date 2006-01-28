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    Карим Бензема: «Люди требуют от нападающих голов, но я «девятка» с душой «десятки»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Футбол

    Нападающий «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча с «Эспаньолом» (4:2).

    – Это ваш лучший матч в сезоне?

    – Я не знаю. Я стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, ассистировать партнерам и немного всего другого. Люди требуют от нападающих голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».

    – Команда прогрессирует?

    – Мы следуем этому пути и продолжим в том же духе, с этим же задором. Нам нужно в каждом матче доказывать, что мы лучше. 

    Да, сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нам нужно доказывать, что мы лучшие. У нас всех есть футбол, потому что мы «Мадрид».

    С каждым годом становится все сложнее. Соперники сильны, и нам нужно крепко держаться,– ответил Бензема, показывая в камеру руку с повязкой.

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