Карим Бензема: «Люди требуют от нападающих голов, но я «девятка» с душой «десятки»

Нападающий «Реала» Карим Бензема подвел итоги матча с «Эспаньолом» (4:2).
– Это ваш лучший матч в сезоне?
– Я не знаю. Я стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, ассистировать партнерам и немного всего другого. Люди требуют от нападающих голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».
– Команда прогрессирует?
– Мы следуем этому пути и продолжим в том же духе, с этим же задором. Нам нужно в каждом матче доказывать, что мы лучше.
Да, сейчас у нас в игре появилась интенсивность. Нам нужно доказывать, что мы лучшие. У нас всех есть футбол, потому что мы «Мадрид».
С каждым годом становится все сложнее. Соперники сильны, и нам нужно крепко держаться,– ответил Бензема, показывая в камеру руку с повязкой.