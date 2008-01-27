Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны», «Реал» против «Эспаньола»

В 21-м туре Ла Лиги «Севилья» разгромила «Леванте» (5:0), «Атлетико» победил «Хетафе» (2:0).
Завтра «Барселона» проведет выездной матч с «Жироной», а «Реал» – с «Эспаньолом».
Чемпионат Испании
21-й тур
- Дата проведения
- 26 января, 15.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 48 Бен-Йеддер, 2:0 – 60 Андре Силва, 3:0 – 71 Васкес, 4:0 – 80, пенальти Сарабия, 5:0 – 90 Промес.
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Севилья –
Вацлик, Гомес (Меркадо, 12), Каррису, Вебер, Алеиш Видаль (Сарабия, 53), Меса, Банега (Амаду, 74), Васкес, Промес, Бен-Йеддер, Андре Силва.
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Леванте –
Оласабаль, Кабако, Мансанара, Робер, Коке, Рочина (Джейсон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Моралес, Боатенг (Марти, 76), Майораль.
- Дата проведения
- 26 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Хименес, Годин (Хуанфран, 46), Люка Эрнандес, Лемар, Парти, Родри Эрнандес, Сауль, Гризманн, Калинич (Мольехо, 62).
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Хетафе –
Сория, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Кабрера, Портильо, Арамбарри, Максимович (Кристофоро, 66), Антунеш (Сайс, 58), Молина (Мата, 46), Анхель.
- Предупреждения:
- Даконам (34), Анхель (47), Арьяс (48), Кристофоро (71), Родри Эрнандес (76), Кабрера (83), Сайс (90).
- Дата проведения
- 26 января, 20.30, «Бутарке»
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Леганес –
Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас (Хосе Арнаис, 46), Сильва, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес (Сантос, 89), Эн-Несири (Сабин Мерино, 86), Брэйтуэйт.
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Эйбар –
Дмитрович, Пенья, Арбилья, Бигас (Рамис, 70), Хосе Анхель, Де Бласис, Жордан, Диоп, Кукурелья (Эскаланте, 80), Кике, Энрик (Шарлес, 71).
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес, 77), Коклен, Парехо, Черышев (Васс, 74), Родриго, Санти Мина (Ли Кан Ин, 84).
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Иборра, Тригерос, Касорла (Бакка, 60), Форнальс (Морено, 64), Педраса (Чуквуэзе, 60), Токо-Экамби.
- Предупреждения:
- Руис (15), Иборра (26), Гайя (72), Марио Гаспар (76).
- Дата проведения
- 27 января, 14.00, «Хосе Соррилья»
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Вальядолид –
Масип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел, Тони, Кеко, Плано, Серхи Гвардиола.
- Дата проведения
- 27 января, 18.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Мендисорроса»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.