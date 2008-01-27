Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны», «Реал» против «Эспаньола»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Райо Вальекано Эйбар Жирона Уэска Леганес Футбол

    В 21-м туре Ла Лиги «Севилья» разгромила «Леванте» (5:0), «Атлетико» победил «Хетафе» (2:0). 

    Завтра «Барселона» проведет выездной матч с «Жироной», а «Реал» – с «Эспаньолом». 

    Чемпионат Испании

    21-й тур

    Севилья – Леванте 5:0 (0:0, 5:0)
    Дата проведения
    26 января, 15.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 48 Бен-Йеддер, 2:0 – 60 Андре Силва, 3:0 – 71 Васкес, 4:0 – 80, пенальти Сарабия, 5:0 – 90 Промес.
    СевильяВацлик, Гомес (Меркадо, 12), Каррису, Вебер, Алеиш Видаль (Сарабия, 53), Меса, Банега (Амаду, 74), Васкес, Промес, Бен-Йеддер, Андре Силва.
    ЛевантеОласабаль, Кабако, Мансанара, Робер, Коке, Рочина (Джейсон, 72), Кампанья, Барди (Дукуре, 76), Моралес, Боатенг (Марти, 76), Майораль.
    Предупреждения:
    Меркадо (40), Банега (56), Робер (86).

     

    Атлетико – Хетафе 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 января, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Гризманн, 2:0 – 37 Сауль.
    АтлетикоОблак, Арьяс, Хименес, Годин (Хуанфран, 46), Люка Эрнандес, Лемар, Парти, Родри Эрнандес, Сауль, Гризманн, Калинич (Мольехо, 62).
    ХетафеСория, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Кабрера, Портильо, Арамбарри, Максимович (Кристофоро, 66), Антунеш (Сайс, 58), Молина (Мата, 46), Анхель.
    Предупреждения:
    Даконам (34), Анхель (47), Арьяс (48), Кристофоро (71), Родри Эрнандес (76), Кабрера (83), Сайс (90).
    Удаления:
    Даконам (88), Кабрера (90).

     

    Леганес – Эйбар 2:2 (0:2, 2:0)
    Дата проведения
    26 января, 20.30, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Кике, 0:2 – 36 Жордан, 1:2 – 46 Эн-Несири, 2:2 – 67 Эн-Несири.
    ЛеганесКуэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас (Хосе Арнаис, 46), Сильва, Микель Весга, Ресио, Оскар Родригес (Сантос, 89), Эн-Несири (Сабин Мерино, 86), Брэйтуэйт.
    ЭйбарДмитрович, Пенья, Арбилья, Бигас (Рамис, 70), Хосе Анхель, Де Бласис, Жордан, Диоп, Кукурелья (Эскаланте, 80), Кике, Энрик (Шарлес, 71).
    Предупреждения:
    Сиовас (35), Кукурелья (38), Ресио (51), Дмитрович (66), Шарлес (88).

     

    Валенсия – Вильярреал 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    26 января, 22.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Диакаби, 2:0 – 51 Черышев, 3:0 – 86 Родриго.
    ВаленсияНето, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес, 77), Коклен, Парехо, Черышев (Васс, 74), Родриго, Санти Мина (Ли Кан Ин, 84).
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Иборра, Тригерос, Касорла (Бакка, 60), Форнальс (Морено, 64), Педраса (Чуквуэзе, 60), Токо-Экамби.
    Предупреждения:
    Руис (15), Иборра (26), Гайя (72), Марио Гаспар (76).

     

    Вальядолид – Сельта
    Дата проведения
    27 января, 14.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    ВальядолидМасип, Кико Оливас, Мартинес, Антоньито, Калеро, Алькарас, Мичел, Тони, Кеко, Плано, Серхи Гвардиола.
    СельтаБланко, Араухо, Жунка, Мальо, Худт, Лоботка, Хосабед, Буфаль, Браис Мендес, Систо, Макси Гомес.

     

    Жирона – Барселона
    Дата проведения
    27 января, 18.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Уэска
    Дата проведения
    27 января, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетик – Бетис
    Дата проведения
    27 января, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Реал Мадрид
    Дата проведения
    27 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Райо Вальекано
    Дата проведения
    28 января, 23.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться