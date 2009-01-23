Sport24: Паредес близок к переходу в «ПСЖ» за 45 млн евро. Решение по трансферу примет Миллер

Полузащитник Леандро Паредес все еще может оказаться в «ПСЖ».

По информации, опубликованной в печатной версии сегодняшнего L’Equipe, парижане вышли из переговоров по трансферу аргентинца после того, как «Зенит» запросил 45 миллионов евро за его трансфер.

Впрочем, у российского сайта Sport24.ru другая информация – по их версии, стороны близки к согласованию трансфер как раз за эту сумму. В частности, исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров и другие представители клуба находятся в офисе в Париже.

Окончательное решение о трансфере будет принимать лично председатель «Газпрома» Алексей Миллер. Сделка может быть закрыта уже сегодня. Эту версию подтверждает и инсайдер Нобель Арустамян.