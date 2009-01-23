Sport24: Паредес близок к переходу в «ПСЖ» за 45 млн евро. Решение по трансферу примет Миллер

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес все еще может оказаться в «ПСЖ».
По информации, опубликованной в печатной версии сегодняшнего L’Equipe, парижане вышли из переговоров по трансферу аргентинца после того, как «Зенит» запросил 45 миллионов евро за его трансфер.
Впрочем, у российского сайта Sport24.ru другая информация – по их версии, стороны близки к согласованию трансфер как раз за эту сумму. В частности, исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров и другие представители клуба находятся в офисе «ПСЖ» в Париже.
Окончательное решение о трансфере будет принимать лично председатель «Газпрома» Алексей Миллер. Сделка может быть закрыта уже сегодня. Эту версию подтверждает и инсайдер Нобель Арустамян.