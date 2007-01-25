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    Паредес прошел медосмотр для «ПСЖ»

    Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи. 

    Аргентинский хавбек прошел медобследование в Дохе, в тренировочном центре Aspire, где «Зенит» проводит сборы.

    Ранее сообщалось, что трансфер Паредеса обойдется «ПСЖ» в 40 миллионов евро, еще 5 миллионов «Зенит» может получить в виде бонусов. Футболист подпишет с «ПСЖ» контракт сроком на 4,5 года.

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