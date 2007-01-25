Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Семак о поражении от «Спартака»: «Простые ошибки связаны с физической усталостью»

    Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Sports.ru Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о поражении от «Спартака» (0:3) во 2-м туре Кубка «Матч Премьер», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Насколько это поражение серьезно?

    – Абсолютно не серьезно. Никакого результата в данном конкретном турнире не стоит. Мы все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, какие-то позиции, которые нам интересны. Поэтому с точки зрения результата ничего не меняется.

    – Кого выделите?

    – Сложно кого-то выделять. Все готовы по-разному. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции, сложно. Кто-то лучше, посвежее, объем больше. У нас сейчас другая работа, поэтому не хватает именно свежести и силы ногам. Это будет ближе к следующим сборам, когда мы будем планомерно готовиться к официальным матчам.

    – Разница в две недели по началу подготовки со «Спартаком» чувствовалась?

    – Мне сложно сказать, как работает «Спартак». Я не знаю их плана подготовки. Нам и не нужно его знать, нужно свой разрабатывать к тем матчам, которые нам важны и нужны.

    – Обрез Краневиттера – из-за того, что он под нагрузками?

    – Я думаю, да. Достаточно много ошибаемся. И Лунев в предыдущем матче, и Краневиттер – простые ошибки, которые, думаю, связаны с физической усталостью.

    – Показалось, что проблемы в центре поля.

    – Есть у нас проблемы, конечно, и в центре поля, потому что те игроки, которые играли... сейчас нет Паредеса, через которого строилась игра. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем. Понимаем, что центральная зона важна и нужна, и нам нужно усиливать в плане игровых качеств, работать, наигрывать в этом компоненте. Это точно, – сказал Семак.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться