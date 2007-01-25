Семак о поражении от «Спартака»: «Простые ошибки связаны с физической усталостью»

Главный тренер Сергей Семак поделился мыслями о поражении от «Спартака» (0:3) во 2-м туре Кубка «Матч Премьер», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Насколько это поражение серьезно?

– Абсолютно не серьезно. Никакого результата в данном конкретном турнире не стоит. Мы все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, какие-то позиции, которые нам интересны. Поэтому с точки зрения результата ничего не меняется.

– Кого выделите?

– Сложно кого-то выделять. Все готовы по-разному. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции, сложно. Кто-то лучше, посвежее, объем больше. У нас сейчас другая работа, поэтому не хватает именно свежести и силы ногам. Это будет ближе к следующим сборам, когда мы будем планомерно готовиться к официальным матчам.

– Разница в две недели по началу подготовки со чувствовалась?

– Мне сложно сказать, как работает . Я не знаю их плана подготовки. Нам и не нужно его знать, нужно свой разрабатывать к тем матчам, которые нам важны и нужны.

– Обрез Краневиттера – из-за того, что он под нагрузками?

– Я думаю, да. Достаточно много ошибаемся. И Лунев в предыдущем матче, и Краневиттер – простые ошибки, которые, думаю, связаны с физической усталостью.

– Показалось, что проблемы в центре поля.

– Есть у нас проблемы, конечно, и в центре поля, потому что те игроки, которые играли... сейчас нет Паредеса, через которого строилась игра. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем. Понимаем, что центральная зона важна и нужна, и нам нужно усиливать в плане игровых качеств, работать, наигрывать в этом компоненте. Это точно, – сказал Семак.