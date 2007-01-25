Олег Кононов: «Когда Умяров пришел в команду, я сразу увидел в нем задатки лидера»

Главный тренер Олег Кононов прокомментировал победу в матче Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0).

– Довольны ли результатом?

– В целом доволен, что забили три гола и не пропустили. Те задания, которые я озвучил перед началом игры, были частично выполнены. Понятно, что нет еще той готовности. Но то, как сыграли против , я считаю, это хорошая работа.

– Центральные защитники играют дольше всех. Практически нет выбора на этой позиции.

– Да, у нас лечится Боккетти, лечится Жиго. Взяли на сборы молодых ребят посмотреть – Гапонова и Миронова. Миронов получил микротравму на сборе в Дубае, поэтому он совсем мало играл, я не рискнул его сегодня выпускать. Гапонов сегодня вышел в конце матча. Понятно, что этих ребят нам нужно дальше вести, с ними работать. Они талантливые, но пока получают минимальное время.

– Поделитесь мнением о игре Наиля Умярова. Он в своем возрасте выходит на поле и готов руководить , другими партнерами, которые старше его. Вы его настраиваете на такое поведение на поле?

– Это его позиция. Вся центральная зона должна руководить игрой: вратарь, центральные защитники, полузащитники и нападающие. Когда этот парень пришел в команду, я сразу увидел в нем задатки лидера на поле. Ему привычным оказалось мое требование, что нужно обязательно руководить. Он в своей стихии, – сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».