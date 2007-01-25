Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Олег Кононов: «Когда Умяров пришел в команду, я сразу увидел в нем задатки лидера»

    Теги Спартак Зенит Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Олег Кононов Самюэль Жиго Наиль Умяров Кубок Матч Премьер Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче Кубка «Матч Премьер» с «Зенитом» (3:0). 

    – Довольны ли результатом?

    – В целом доволен, что забили три гола и не пропустили. Те задания, которые я озвучил перед началом игры, были частично выполнены. Понятно, что нет еще той готовности. Но то, как сыграли против «Зенита», я считаю, это хорошая работа.

    – Центральные защитники играют дольше всех. Практически нет выбора на этой позиции.

    – Да, у нас лечится Боккетти, лечится Жиго. Взяли на сборы молодых ребят посмотреть – Гапонова и Миронова. Миронов получил микротравму на сборе в Дубае, поэтому он совсем мало играл, я не рискнул его сегодня выпускать. Гапонов сегодня вышел в конце матча. Понятно, что этих ребят нам нужно дальше вести, с ними работать. Они талантливые, но пока получают минимальное время.

    – Поделитесь мнением о игре Наиля Умярова. Он в своем возрасте выходит на поле и готов руководить Адриано, другими партнерами, которые старше его. Вы его настраиваете на такое поведение на поле?

    – Это его позиция. Вся центральная зона должна руководить игрой: вратарь, центральные защитники, полузащитники и нападающие. Когда этот парень пришел в команду, я сразу увидел в нем задатки лидера на поле. Ему привычным оказалось мое требование, что нужно обязательно руководить. Он в своей стихии, – сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться