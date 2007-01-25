Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Адвокат Кокорина: «Саше сделали рентген колена. «Медицинская» подготовка продления срока ареста»

    Теги Зенит премьер-лига Россия травмы происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала последние новости о состоянии футболиста.

    «Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее.

    Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

    После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома.

    Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей, в результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено.

    Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Александра.

    Возникает вопрос, почему к Кокорину не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина.

    Ему необходимо в день заниматься коленом не менее 5 часов, согласно надлежащей программе реабилитации.

    А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только 1-2 часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.

    Удержание под стражей Кокорина 4 месяца с точки зрения соразмерности наказания содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью отвечает принципу возмездности современного правоприменения.

    Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара», – написала Стукалова в инстаграме.

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться