Адвокат Кокорина: «Врачи «Зенита» сказали, что продление содержания Александра в СИЗО может привести к инвалидности»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья футболиста, который в настоящее время находится в СИЗО.

«Я делал специальный адвокатский запрос врачам «Зенита» и и получил официальный ответ. У Кокорина была травма ахилла сравнительно давно, еще до разрыва крестообразных связок, но он и от него еще не восстановился. Александру требуется комплексный подход к восстановлению: специальные упражнения, тренажеры и уколы. В зале в СИЗО, где только гири и гантели, он может проводить не больше часа три раза в неделю. Но его программа восстановления требует в день по шесть часов занятий минимум. В условиях камеры тренироваться невозможно.

Месяц назад у Кокорина начались боли в колене. В СИЗО только врачи-терапевты, других не допускают. Врачи «Зенита», которые занимались программой восстановления Кокорина, в своем заключении сказали, что продолжение содержания Кокорина в таких условиях может привести к инвалидности. Врачи РФС заявили, что Кокорину может потребоваться замена коленного сустава на искусственный. В любом случае о дальнейших занятиях спортом речь уже может не идти. Следователи это не считают основанием для изменения меры пресечения. Мы подавали соответствующие ходатайства со всеми документами, но их не рассматривают», – сказал Ромашов.

Напомним, что Кокорин, а также полузащитник Павел Мамаев изначально были заключены под стражу до 8 декабря, позже содержание продлили до 8 февраля. Они находятся в СИЗО «Бутырка».